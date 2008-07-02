Кітанін очолив Депкомгосп

Харків. 2 липня. УНІАН. Заступника директора департаменту - начальника управління комунального господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики Віктора КІТАНІНА з 1 липня 2008 року переведено на посаду директора Департаменту комунального господарства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, згідно з розпорядженням міського голови Олександра ЛЕМЕНТУ, заступника директора Департаменту - начальника управління житлового господарства Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики, розпорядженням міського голови переведено з 1 липня 2008 року на посаду директора Департаменту житлового господарства.

Прес-служба нагадує, що на останній - 23-й сесії міської ради замість Департаменту житлово-комунального господарства та енергетики було створено 2 департаменти: комунального господарства та житлового господарства.