Фельдман попереджає про можливу аферу міської влади в ЖКГ

Харків. 10 липня. УНІАН. Міське керівництво має намір збільшити розмір квартплати у Харкові. За інформацією директора міського департаменту житлового господарства Олександра ЛЕМЕНТА - новий розмір квартплати прораховують зараз фахівці харківської мерії. За словами чиновників харківської мерії, харків`яни будуть платити стільки ж, скільки й раніше. Різницю мерія планує компенсувати з міської скарбниці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА (БЮТ), коментуючи нововведення, нардеп висловив припущення, що таке «збільшення без збільшення» є або черговим обманом харків`ян перед новим підвищенням цін, або новою житлово-комунальною аферою міської влади.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що на компенсаціях з міської скарбниці місцеві влади можуть вибудувати нову схему освоєння коштів міського бюджету. В результаті дії подібної схеми, через довірені комерційні банки харківські чиновники зможуть «прокручивати» щомісяця кілька десятків мільйонів гривень, які виділятимуться з міського бюджету на компенсації для населення.

Депутат має намір звернутися до Міністерства житлово-комунального господарства з проханням перевірити економічну обґрунтованість нових «реформ» у комунальній сфері Харкова.

Як повідомлялося раніше, у Харкові на сьогоднішній день діють найвищі в Україні тарифи на послуги ЖКХ. Після останнього підвищення цін в 2006 р. вартість «комуналки» для харків`ян зросла в 2,5-3 рази.