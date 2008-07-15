На Харківщині пройде Кубок України з парашутизму

Харків. 15 липня. УНІАН. Цього року на Харківщині пройде Кубок України з класичного парашутизму.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, змагання пройдуть з 16 по 20 липня на харківському аеродромі «Коротич»:

13-й Кубок України, 11-й Кубок імені К.Калініна (першого керівника «Харківського державного авіаційного підприємства» і 6-й Кубок пам`яті Героя України В.Мельникова (інструктора з парашутизму, який врятував життя курсанту ціною власного).

У програмі змагання, яке пройде під патронатом голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА, - точність приземлення та індивідуальна акробатика. Свої уміння покажуть близько 50 парашутистів з усіх регіонів України (минулого року учасників змагань було близько 40).

Як повідомив заступник голови облдержадміністрації, Президент федерації парашутного спорту України Олег ШАПОВАЛОВ, якщо погода дозволить, то фінальні змагання пройдуть у суботу, 19 липня, якщо ж ітиме дощ - переможці визначаться 20 липня.

Крім того, в останній день пройдуть показові виступи, у яких візьмуть участь всі провідні парашутисти України. За словами О.ШАПОВАЛОВА, який також візьме участь у виступах, планується побудувати велику формацію - фігуру, яку збирають парашутисти у вільному падінні.