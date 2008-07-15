Луценко гадає, що Кернес ховається в Росії
МВС може звернутися до російських колег
Харків. 15 липня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що українська міліція звертатиметься за допомогою до російських колег, якщо секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС не повернеться з Росії найближчим часом і не з’явиться для надання свідчень до МВС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на прес-конференції за результатами робочої наради Головного управління МВС України в м. Києві.
Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що Г.КЕРНЕС протягом тривалого часу за оперативними даними перебуває в Москві. Міністр не виключив, що це можна розцінювати як втечу.
«Крім його (Г.КЕРНЕСА – УНІАН) епатажних заяв і абсолютно хамських відмов прийти на законний виклик слідчого тепер ми маємо справу із втечею до міста-героя Москви, де він знаходиться протягом довгого часу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. «Якщо він повернеться, можливо, він там просто відпочиває. Якщо це буде затягуватись, то я не виключаю і кооперації в законному установленому порядку із російськими колегами Міністерства внутрішніх справ», - додав він.
За його словами, як тільки Г.КЕРНЕС з’явиться на території України, він буде попереджений, а потім до нього може бути застосований примусовий привід для дачі показань.
«Закон один для всіх», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Він нагадав, що в даному випадку йдеться про ряд запитань. «Від його (Г.КЕРНЕСА – УНІАН) хуліганських дій 2007 року та поточного року до запитань на тему наркотрафіка міста Харкова», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
При цьому міністр зауважив, що великий внесок зробила і столична міліція, яка дала багато фактів для діяльності спеціальної групи з ліквідації харківського нарковузла.