У Кременчуку відбили голову Леніну

Харків. 21 липня. УНІАН. У Кременчуку Полтавської області невідомі відбили голову пам`ятнику Володимиру Леніну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомила прес-секретар Кременчуцького міського управління міліції Ганна ВОЛЮВАЧ.

«Відповідну заяву про акт вандалізму у міське управління внутрішніх справ приніс голова міської організації КПУ, депутат міської ради Володимир ШАПРАН. За його словами, скульптура Леніна, яка встановлена на проспекті Полтавському поряд із районною лікарнею, залишилася без голови. Її невідомі особи відбили від пам`ятника і розбили», - сказала Г.ВОЛЮВАЧ.

За її словами, міліція розглядає сьогодні дві версії події. «Перша – хуліганство. Друга – невідомі думали, що пам`ятник виконаний з бронзи, і хотіли голову здати в пункт прийому металобрухту. Але пам`ятник з бетону. Просто пофарбований у бронзовий колір», - зазначила Г.ВОЛЮВАЧ.

Як повідомлялося, навесні міська влада виділяла кошти на ремонт даного пам`ятника.