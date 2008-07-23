Шенцев вимагає усунути Луценка з посади міністра

Харьков. 23 июля. УНИАН. Народный депутат Украины Дмитрий ШЕНЦЕВ заявил о необходимости отстранения Юрия ЛУЦЕНКО с поста министра внутрених дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, свою позицию Д.ШЕНЦЕВ высказал на прес-конференции, посвященной событиям вокруг принудительной доставки 22 июля на допрос в Киев секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА.

Д.ШЕНЦЕВ считает, что в милиция творит в стране беспредел, и этому нужно положить конец.

«Этот беспредел и безобразие милиции пора заканчивать», - сказал Д.ШЕНЦЕВ и добавил, что он, депутаты и его политическая сила будут иницииировать процесс отстранение Ю.ЛУЦЕНКО с поста министра, поскольку «его систематические нарушения законодательства вошло в норму».

Д.ШЕНЦЕВ считает, в частности, что в случае с Г.КЕРНЕСОМ секретаря горсовета могли допросить «просто по телефону», или это мог сделать по поручению с Киева следователь в Харькове.

Нардеп не считает эти события «личностными отношениями», а заявляет, что «это продолжение той кампании, которая была развернута определенной силой в отношении Харькова и Харьковской области».