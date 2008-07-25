Харків. 25 липня. УНІАН. У світі не залишилося речей, яких би не змогли підробити китайці

Копіюють майстри з Піднебесної вже й бойові літаки, пише видання «Комсомольская правда».

Умільці з Піднебесної скопіювали найкращий у світі бойовий літак СУ-2.

Експерти кажуть, сучасна китайська економічна практика базується цілком і повністю на масовому копіюванні. Запобігти такому копіюванню неможливо, наголошують фахівці.

Проблема крадіжки технологій китайцями сьогодні дуже гостра. Інструментом протидії такій практиці могли б стати двосторонні політичні угоди з китайською стороною. Однак досягати таких домовленостей з іншими країнами китайці не бажають.

ICTV