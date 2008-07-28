ФК Харків - Металург З 0:0
10:08, 28 липня 2008Харьків
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Шахтар втрачає очки у Львові
Харків. 28 липня. УНІАН. У виїзному матчі 2-го туру Чемпіонату України з футболу ФК Харків зіграв унічию із запорізьким Металургом.
Результати інших матчів:
Карпати – Шахтар 1:1 (Зеньов 57 – Фернандіньйо 80)
Металург З - ФК Харків 0:0
Іллічівець – ФК Львів 2:0 (Беганський 13, Воробей 34)
Металург Д - Чорноморець 1:0 (Макрідіс 41)
Арсенал - Кривбас - 1:1 (Лисенко 39 - Бюлюкбаші 48)
Ворскла - Зоря 0:1 (Діденко 74)
Дніпро - Динамо 1:3 (Назаренко 90+2 - Гіоане 37, Мілевський 44 пен., 82)
Металіст свій матч 2-го туру зіграє з Таврією 30 липня.
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