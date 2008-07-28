Колегія ОДА: на Шебелинці провал

Харків. 28 липян. УНІАН. Колегія Харківської облдержадміністрації визнала загрозливю ситуацію, яка склалася в нафтогазовидобувній галузі регіону, у звязку з чим губернатор Арсен АВАКОВ планує звернутися до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, висновок колегії було зроблено на підставі виступу керівника підприємства «Шебелинкагазвидобування» Юрія ФЕСЕНКА.

За його даними, у 1-му півріччі 2008 року підприємство добуло понад 3,5 млрд. кубометрів газу, що на 104 млн. кубометрів більше, ніж за аналогічний період минулого року, а також понад 42 тис. кубометрів газового конденсату (на 11 тис. кубометрів більше). Проте при цьому підприємство має 7,5 млн. грн. збитку. Таку ситуацію Ю.ФЕСЕНКО пояснив тим, що собівартість газу становить всього 73 грн., що не відповідає реальним витратам на його видобуток.

Таким чином, на підприємстві «Шебелинкагазвидобування» склалася критична ситуація - підприємство не розвивається. Вперше капітальні вкладення в експлуатацію вже існуючих свердловин перевищили вкладення у розробку нових. Крім того, зупинено будівництво соціальних об`єктів.

А.АВАКОВ дав доручення колегії підготувати рішення, яке він потім має намір довести до прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО, а також керівника НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ. Крім того, А.АВАКОВ не виключив, що це питання розглядатиметься на засіданні Ради Національної безпеки і оборони України.