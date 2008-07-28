Фонд Фельдмана допоможе дітям із Закрапаття

Харків. 28 липня. УНІАН. Добродійний фонд, створений народним депутатом України (фракція БЮТ) Олександром ФЕЛЬДМАНОМ, готовий прийняти і розмістити на території Харківської області дітей з районів, які постраждали від повені на Закарпатті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, співробітники Фонду в даний час встановлюють контакти з місцевими владами постраждалих районів і представниками санаторних установ Харківщини з метою забезпечити якомога більше дітей спальними місцями і якісним харчуванням.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, в подібних ситуаціях якраз і має виявлятися те людське, що є в людях – готовність допомогти іншим, чуйність, участь в житті ближнього. Він упевнений, що саме таке ставлення може об`єднати український народ.

У повідомленні говориться, що Фонд Фельдмана має намір розмістити дітей з постраждалих районів на територіях баз відпочинку і санаторіїв Харківщини. Крім того, ведеться робота щодо пошуку місць в базах відпочинку і літніх таборах південних регіонів України.

О.ФЕЛЬДМАН також закликав громадськість не бути байдужими до долі постраждалих людей, і всіх, у кого є можливість, надати їм допомогу і сприяти швидкому поверненню до нормального життя.