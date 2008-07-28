Прокурор відпустив Кернеса до Москви

Харків. 28 липня. УНІАН. Прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ тимчасово призупинив свою постанову про заборону виїзду з України секретарю Харківської міскради Геннадію КЕРНЕСУ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН Євген ПОПОВИЧ, запобіжне обмеження зняте до кінця липня у зв’язку з клопотанням самого Г.КЕРНЕСА, який 25 числа звернувся з пророханням дозволити йому до 31 липня з’їздити до Москви для отримання медичної допомоги.

«На попрохання самого Г.КЕРНЕСА ми призупинили постанову щодо обмеження його виїзду за межі України, яка діяла з 23 липня цього року до закінчення досудового розслідуваня справи, і дозволили йому виїхати до Москви на лікування», - сказав Є.ПОПОВИЧ.

Прокурор нагадав, що кримінальна справа стосовно Г.КЕРНЕСА за ч. I статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) була порушена у з’язку зі скаргою депутата Харківської міськради Андрія РУДЕНКА, який заявив, що Г.КЕРНЕС у приміщенні міськради вдарив його ногою.

Як повідомляв УНІАН, Г.КЕРНЕС раніше повідомляв, що він планує 31 липня з’явитися на допит до слідчого в Київ у іншій кримінальній справі, де він проходить як свідок.