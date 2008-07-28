Погода на 29 липня - 2 серпня

Харків. 28 липня. УНІАН. Завтра в Україні буде сухо, температура дещо знизиться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 29 липня на території країни мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°; у південній частині та на Закарпатті вночі 13-18°, вдень 25-29°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 12-17° .

30-31 липня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише 30 липня в Карпатах, 31 липня у північних, центральних та східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; у південній частині та на Закарпатті вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 25-30°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 15-20°.

1-2 серпня без опадів. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень дещо підвищиться.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

30-31 липня у столиці мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 31 липня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

1-2 серпня у Києві без опадів. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень дещо підвищиться.