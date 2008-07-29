Синчук не буде допитувати Стороженка у справі Кушнарьова

Харків. 29 липня. УНІАН. Прокурор Харківської області Василь СИНЧУК заявив, що прокуратура не викликатиме на допит заступника голови Харківської облдержадміністрації Сергія СТОРОЖЕНКА у зв’язку із заявою голови Харківської облради Василя САЛИГАНА про начебто причетність заступника губернатора до вбивства Євгена Кушнарьова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.СИНЧУК на прес-конференції.

За словами В.СИНЧУКА, у заяві В.САЛИГІНА не пролунало нічого нового, що могло б додати щось нове у справі розслідування загибелі Є.Куушнарьова.

«Нічого нового він (В.САЛИГІН – УНІАН) нам не навів щодо розслідування цього злочину, таким чином ми не збираємося нікого, в тому числі й пана СТОРОЖЕНКА, викликати на допит», - сказав В.СИНЧУК, коментуючи зміст свідчень В.САЛИГІНА, які він дав прокуратурі.

Прокурор зазначив, що проведена прокуратурою робота і ті докази, які отримано, «є достатніми для того висновку, який нами зроблено».

За словами В.СИНЧУКА, сьогодні потерпілі знайомляться з матеріалами цієї справи.