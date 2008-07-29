Фельдман вважає, що СБУ вибірково подала список винуватців Голодомору
Нардепа насторожує етнічна складова
Харків. 29 липня. УНІАН. Народний депутат України, президент Українського єврейського комітету Олександр ФЕЛЬДМАН упевнений, що СБУ вибірково опублікувала список організаторів і винуватців Голодомору-Геноциду 1932-1933 років в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
«Мене дивує той факт, що списки були зроблені вибірково. Насторожує той факт, що в них простежується етнічна складова», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.
Він зазначив, що у списку з 19 чоловік переважають єврейські і латиські прізвища.
За його словами, йому в СБУ повідомили, що списки величезні, і виникає питання, навіщо сьогодні в Україні виділяється саме цей аспект.
О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що під час Голодомору постраждали всі жителі України, зокрема євреї.
За його словами, СБУ сьогодні активно бореться з антисемітизмом і ксенофобією, а публікація такого списку негативно впливає на міжнародний імідж України.
«Опубліковані списки – це висмикнута позиція з тексту. Кому вона потрібна сьогодні в Україні - залишається загадкою», - сказав депутат.
О.ФЕЛЬДМАН наголосив, що люди, які люди організували Голодомор, не мають національності і повинні понести покарання.
Він упевнений, що це питання сьогодні не є «вкрай важливим» для України, але такі дії СБУ не можна залишати без уваги.
Як повідомляв УНІАН, 23 липня СБУ обнародувала складений за її архівними матеріалами перший список організаторів і винуватців Голодомору-Геноциду 1932-1933 років в Україні.
Пізніше, 26 липня, СБУ висловила подяку Українському єврейському комітету (місто Київ) і всім іншим, хто відгукнувся на обнародування на її офіційному сайті цього першого списку винуватців Голодомору.
При цьому Служба безпеки нагадала, що це лише початок масштабної роботи і перелік осіб, безпосередньо причетних до організації масового знищення українського народу, і надалі поповнюватиметься. «Саме тому при публікації цих матеріалів була вибрана інтерактивна форма», - наголошується в повідомленні.
Як зазначають у прес-центрі СБУ, «обнародуваний список було підготовлено лише за матеріалами, що є тільки в архівах Служби безпеки України. Безперечно, в інших державних архівах, приватних зібраннях, у розпорядженні громадських організацій є додаткові відомості, які можуть істотно доповнити цей перелік». Крім того, формування повного списку причетних до організації Голодомору-Геноциду в Україні можливе лише з використанням інших архівних матеріалів, зокрема, документів комуністичної партії, документів каральних органів СРСР.