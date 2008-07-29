Фельдман упевнений, що ВР збереться на позачергове засідання

Харків. 29 липня. УНІАН. Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН упевнений, що Верховна Рада збереться на позачергове засідання і ухвалить зміни до державного бюджету.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

«Я упевнений, що прем`єр-міністру вдасться зібрати всіх депутатів», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, необхідно терміново внести зміни до держбюджету, щоб допомогти людям, які постраждали від повені в західних областях України.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що, незважаючи на серйозність становища, сьогодні ряд політичних сил намагається заполітизувати це питання.

«Причому тут блокування трибуни, якщо люди лишилися без притулку», - сказав О.ФЕЛЬДМАН, коментуючи намір фракції Партії регіонів в перший день нової сесії Верховної Ради вимагати розгляду питання про звільнення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ, якщо до того часу уряд проігнорує відповідні вимоги цієї політичної сили.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ ініціює скликання у четвер позачергової сесії Верховної Ради для внесення змін і доповнень до держбюджету, які мають врегулювати виділення грошей на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

28 липня на засіданні РНБО Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував членам ради підтримати рішення про оголошення окремих територій західних областей України зонами надзвичайної екологічної ситуації.

Після засідання РНБО голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що парламент буде скликано у четвер, 31 липня.

Він зазначив, що, відповідно до закону України про надзвичайний стан, український парламент має впродовж трьох днів схвалити відповідний Указ Президента (про введення надзвичайного стану – УНІАН).

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