Москва проведе Всесвітній конгрес дурнів

Харків. 29 липня. УНІАН. В рамках святкування Дня міста 6-7 вересня в Москві пройде Всесвітній конгрес дурнів. Про це пише газета "Газета" (GZT.RU), в розпорядження якої потрапив обговорюваний столичним урядом план святкування Дня міста.

Перший Всесвітній конгрес дурнів пройде в Театрі імені Сац. За даними "Російського PR-порталу", конгрес триватиме з 4 по 15 вересня. У ньому візьмуть участь Слава Полунін, Лео Бассы, Джанго Едвардс та інші знамениті клоуни. Підтримувати захід буде радіостанція "Юмор FM".

Також, за даними "Газети", під час святкування Дня міста на Луб`янці пройдуть народні гуляння під назвою "У сімейному дружньому колі". БІля храму Христа Спасителя і на Уклінній горі відбудуться концерти класичної і джазової музики. Крім того, в столиці пройдуть всеросійський ярмарок меду і святкова програма "З любов`ю з Білорусі".

Всього у списку святкових заходів - 587 пунктів.

Лента.ру