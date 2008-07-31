Відкрилася позачергова сесія ВР

У залі реєструвався 441 нардеп

Харків. 31 липня. УНІАН. Спікер парламенту Арсеній Яценюк відкрив засідання позачергової сесії Верховної ради України. Як передає кореспондент УНІАН, у залі реєструвався 441 народний депутат. У сесійній залі присутня прем`єр-міністр Юлія Тимошенко і члени уряду. Народні депутати України вшанували хвилиною мовчання загиблих внаслідок повені.

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