Відкрилася позачергова сесія ВР

10:08, 31 липня 2008
Харьків
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У залі реєструвався 441 нардеп

Харків. 31 липня. УНІАН. Спікер парламенту Арсеній Яценюк відкрив засідання позачергової сесії Верховної ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, у залі реєструвався 441 народний депутат.

У сесійній залі присутня прем`єр-міністр Юлія Тимошенко і члени уряду.

Народні депутати України вшанували хвилиною мовчання загиблих внаслідок повені.

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