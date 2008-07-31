Відкрилася позачергова сесія ВР
10:08, 31 липня 2008Харьків
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У залі реєструвався 441 нардеп
Харків. 31 липня. УНІАН. Спікер парламенту Арсеній Яценюк відкрив засідання позачергової сесії Верховної ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, у залі реєструвався 441 народний депутат.
У сесійній залі присутня прем`єр-міністр Юлія Тимошенко і члени уряду.
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