На Харківщині рівень виробничого травматизму знизився на 14%

Харків. 7 серпня. УНІАН. У Харківській області в січні-липні 2008 року рівень виробничого травматизму знизився на 14,1%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду по Харківській області.

За 7 місяців на підприємствах та в організаціях регіону трапилося 268 випадків травмування працівників під час виконання ними своїх трудових обов’язків (за аналогічний період 2007 р. було зафіксовано 312 випадків травмування). Упродовж 7 місяців 2008 р. не зафіксовано випадків травматизму на роботі майже у кожному четвертому із 27 сільських районів Харківської області.

У той же час залишається високим рівень загального травматизму у Харкові, де зареєстровано дві третини випадків травмування від загального числа по регіону. Найбільш травмонебезпечними є виробництва на тракторному, підшипниковому, турбінному заводах, державному підприємстві «Завод ім. Малишева». Тут за рік трапляється 50-30 випадків травмування працівників при виконанні ними трудових обов’язків.

За інформацією прес-служби, у регіоні зменшився й рівень смертельного травматизму. За 7 місяців 2008 р. на виробництві загинуло 26 осіб. (за такий же період 2007 р. – 28 осіб). Основними причинами смертельного травматизму були порушення трудової та виробничої дисципліни, вимог безпеки під час експлуатації обладнання устаткування й механізмів, незадовільний технічний стан виробничих об’єктів та транспортних засобів.

***Територіальне управління Держгірпромнагляду по Харківській області здійснює нагляд за охороною праці на 41 тис. підприємств і організацій різних форм власності, де працює понад 850 тис. осіб.