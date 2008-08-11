На Харківщині збитки від “земельних” злочинів - 2 млн. грн.

Харків. 9 серпня. УНІАН. Збитки держави від злочинів у сфері земельних відносин, викритих в Харківській області з початку 2008 року, оцінюються більш ніж у 2 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час засідання Координаційної ради з питань боротьби з корупцією і організованою злочинністю начальник Головного управління МВС України в Харківській області генерал-лейтенант Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ.

За його словами, розкрито 91 злочин, серед яких самовільне захоплення земельних ділянок, хабарництво. До відповідальності притягнуто голів сільських рад, працівників районних управлінь земельних ресурсів та правосуддя.

В.РАЗВАДОВСЬКИЙ також повідомив, що в Харківській області усунуто з посади начальника відділу боротьби з економічною злочинністю Первомайського райвідділу міліції В’ячеслава ЛІТКЕВИЧА за сприяння рейдерам.

Зокрема, у ході засідання координаційної ради співвласник ТОВ "Агрофірма "Киселі" поінформував, що у цьому господарстві невідомий комбайн зібрав близько 120 тонн зерна. Коли працівники сільгосппідприємства звернулися до міліції, на поле приїхала людина, яка представилася начальником відділу боротьби з економічною злочинністю капітаном В.ЛІТКЕВИЧЕМ і погрожувала аграріям.

За інформацією В.РАЗВАДОВСЬКОГО, в АПК Харківської області діють 20 рейдерских груп, яким сприяють співробітники міліції. Упродовж останніх півтора місяців з правоохоронних органів за факти хабарництва звільнено 16 працівників.