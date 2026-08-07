Удари Росії по кораблях у Чорному морі: у FP розкрили наслідки

Росія змінила тактику і замість блокування українських портів знищує кораблі в Чорному морі.

Після серії російських атак на цивільні кораблі та портову інфраструктуру перевезення Чорним морем практично зупинилися. Якщо ситуація не зміниться до початку нового експортного сезону, світ може зіткнутися з продовольчою кризою.

Як пише Foreign Policy (FP), формально морський коридор залишається відкритим, проте судновласники відмовляються відправляти кораблі через постійну загрозу ракетних та безпілотних атак. Зазначається, що 23 липня Україна оголосила про призупинення морських перевезень у трьох портах Великої Одеси.

За даними української сторони, лише за липень РФ завдала ударів по 57 українських та іноземних торгових кораблів як у портах, так і в морі. За оцінками української влади, внаслідок цих ударів експорт зерна вже скоротився приблизно на третину, а вартість морських перевезень зросла майже вдвічі.

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Видання зазначило, що чорноморські порти залишаються головним експортним маршрутом країни. Через них проходить близько 90% українського аграрного експорту, а також значна частина продукції металургії та гірничодобувної промисловості. Саме ці галузі забезпечують близько трьох чвертей валютної виручки України. Міністерство агрополітики оцінило прямі втрати експортної виручки у 2026 році в суму від 1,5 до 3 млрд доларів.

Чим нинішня криза відрізняється від зернової блокади

Незважаючи на зовнішню схожість, фахівці відзначили важливі відмінності між нинішньою ситуацією та подіями 2022–2023 років. Тоді російський флот фактично блокував українські порти, не дозволяючи торговим кораблям входити та виходити з них. Мільйони тонн зерна опинилися заблокованими на складах, що спричинило різке зростання світових цін.

Натомість зараз фізичної морської блокади немає. Головною проблемою стали постійні удари по торгових кораблях, портах та їхніх екіпажах. Через високий ризик страхові компанії різко підвищили вартість страхування військових ризиків або взагалі припинили надавати такі поліси.

У результаті багато судновласників відмовляються виконувати рейси, посилаючись на форс-мажор. Фактично перевезення зупиняються не через закриття морських шляхів, а тому, що вони стають економічно й фізично надто небезпечними.

Експерти вважають одним із можливих рішень державне страхування військових ризиків. Однак фахівці наголошують, що страхування компенсує лише фінансові втрати власників кораблів і вантажів, але жодним чином не захищає життя моряків.

Чи зможуть альтернативні маршрути замінити Чорне море

Після початку повномасштабної війни Україна вже використовувала альтернативні шляхи експорту через дунайські порти, залізниці та автомобільні маршрути до країн ЄС.

Однак експерти вважають, що сьогодні ці маршрути не здатні повністю замінити глибоководні порти.

За оцінками аналітиків, Україна втратила можливість експортувати через Чорне море близько 2,5–3,5 млн тонн вантажів щомісяця.

При цьому:

річкові перевезення по Дунаю здатні забезпечити лише близько 100 тис. тонн на місяць;

автомобільний транспорт – ще приблизно 100 тисяч тонн;

залізниця може перевозити до 300–400 тис. тонн щомісяця.

За оцінками фахівців, альтернативна логістика обходиться експортерам приблизно на $50 дорожче за кожну тонну продукції.

Восени ситуація може різко погіршитися

Поки що світовий ринок зерна залишається стабільним завдяки запасам. Але фахівці попередили, що найскладніший період може настати вже восени, коли розпочнеться експорт нового врожаю.

Якщо робота чорноморських портів не відновиться, існуючих альтернативних маршрутів може виявитися недостатньо для вивезення необхідного обсягу продукції.

Економісти не виключили, що в такому разі світові ціни на зерно знову почнуть стрімко зростати, а країни Африки, Азії та Близького Сходу зіткнуться з серйозними проблемами у забезпеченні продовольством.

"За масштабами наслідки можуть виявитися порівнянними з кризою, яку світ пережив після початку повномасштабної війни у 2022 році", – підсумувало видання.

Ситуація в Чорному морі: новини

Ситуація в Чорному морі різко загострилася влітку. Після серії російських ударів по портовій інфраструктурі Одеської області та цивільних торгових кораблів морський експорт України виявився практично паралізованим.

23 липня влада повідомила, що заходження цивільних кораблів у порти Великої Одеси фактично зупинилося. В Одеській обласній військовій адміністрації заявили, що причиною стали практично безперервні ракетні та дронові удари по портах та іноземних комерційних кораблях.

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