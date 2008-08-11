Аграрії Харківщина втратили 6 млн. грн. держдопомоги

Харків. 11 серпня. УНІАН. Аграрії Харківській області в 2008 р. не змогли використати майже 6 млн. грн. державних дотацій через несвоєчасну реєстрацію договорів оренди землі.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив під час засідання Координаційної ради по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Михайло ЖОРНИК.

За його словами, у Харківській області сільськогосподарські угіддя займають 2 млн. 419 тис. га. та 350 тис. га земель запасу, з яких тільки 105 тис. га перебуває в оренді. Причина такого становища у незадовільній роботі Кадастрового центру, а також управління земельних ресурсів на місцях. Найбільш проблемна ситуація склалася в Барвінківському, Богодухівському, Валківському, Вовчанському, Зміївському, Зачепилівському і Нововодолазькому районах області.

На думку М. ЖОРНИКА, якщо не усунути недоліки, то й наступного року область знову не отримає державних дотацій.