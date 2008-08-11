На Харківщині призначено нового заступника міліції

Харків. 11 серпня. УНІАН. Начальник Головного управління МВС України в Харківській області Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ призначив 47-річного Валерія ЛЮТОГО заступником начальника ГУ МВС України в Харківській області - начальником міліції громадської безпеки.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв`язків (ЦГЗ) обласної міліції, зазначивши що у ГУ МВС України в Харківській області 8 заступників начальника.

Довідка. Валерій Лютий в органах МВС - з 1985 року. Посідав посади начальника ДАІ м. Харкова, начальника управління ДАІ в Харківській області, заступника начальника Головного управління МВС України в Харківській області. З березня 2008 року Валерій Лютий очолював управління з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної і мобілізаційної роботи Харківської облдержадміністрації.