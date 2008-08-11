На Харківщині кількість користувачів мобілок збільшилась

Харків. 11 серпня. УНІАН. У першому півріччі 2008р. кількість абонентів стільникового зв`язку в Харківській області становила 3 млн. 834,6 тис. й зросла на 40,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2007 р. Про це повідомило Харківське обласне управління статистики.

В регіоні підвищився й загальний рівень телефонізації. На 100 родин припадає 67 стаціонарних телефонів (у січні - червні 2007 р. 66 телефонів). Кількість основних телефонних апаратів у Харківській області склала 833,7 тис. шт., з них у містах установлено 768,9 тис. телефонів.

Довідка. На 1 червня 2008 р. у Харківській області чисельність наявного населення становила 2785,9 тис.осіб.