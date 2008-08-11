Прикордонники: пункти пропуску – перевантажені
В тому числі на Харківщині
Київ. 11 серпня. УНІАН. Державна прикордонна служба України вважє найефективнішим виходом із непростої ситуації, яка складається на пунктах пропуску через кордон України, зростання кількості пунктів або розбудову інфраструктури існуючих переходів.
Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби.
У повідомленні зазначається, що в останні місяці спостерігається значне перевантаження багатьох пунктів пропуску та почасти їх фізична неспроможність здійснювати ефективний пропуск пасажирів і транспорту, що стає причиною виникнення черг.
Держприкордонслужба повідомляє, що з початку року кордон України перетнуло понад 52 млн. осіб та майже 11 млн. транспортних засобів. 9 серпня вперше за всю історію кількість осіб, що перетнула державний кордон, перевищила 400 тисяч і становила 426 тисяч осіб, 10 серпня кордон перетнуло понад 415 тисяч осіб. Водночас лише у червні цього року ці показники вперше перетнули 300-тисячну позначку.
Сьогодні чимало пунктів пропуску працюють за межею своїх проектних пропускних можливостей, при цьому деякі здійснюють значно більше, ніж передбачено, пропускних операцій, йдеться у повідомленні.
Зокрема, пункт пропуску „Гоптівка ” на ділянці українсько-російського кордону в Харківській області при проектній пропускній спроможності 2 тисячі осіб та 800 легковиків іноді пропускає за добу понад 20 тисяч осіб та 5 тисяч легкових автомобілів, пункт пропуску на кордоні з Білоруссю у Чернігівській області „Нові Яриловичі ” змушений оформляти щодобово близько 12 тисяч осіб, хоч розрахований лише на 2,5 тисячі осіб.
Непроста ситуація щодо перетину вантажних автомобілів склалась на українсько-польській ділянці, йдеться у повідомленні. Так, минулої доби у пункті пропуску « Рава-Руська » на Львівщині було пропущено в Україну майже у 3,5 рази більше вантажівок – 174 одиниці при проектній пропускній спроможності на в’їзд – лише 50 вантажівок. Майже удвічі більше пропущено через пункт пропуску « Ягодин » на Волині (497 вантажівок) та більше як у 1,5 рази (304 вантажівки) - у пункті пропуску « Краківець » на Львівщині. При цьому, станом на 7.00 понеділка черги на в’їзд в Україну із Польщі залишаються: перед пунктом пропуску « Ягодин » – близько 500 вантажівок, перед « Равою-Руською » - близько 90 ванажівок та перед « Краківцем » - близько 70 вантажівок.