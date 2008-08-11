На Харківщині «Нафтогаз» порушив земельне законодавство?

Харків. 11 серпня. УНІАН. Харківська обласна державна адміністрація передала до СБУ та прокуратури матеріали про порушення підприємствами НАК «Нафтогаз України» земельного законодавства на території регіону.

Про це повідомив журналістів заступник голови Харківської обласної держадміністрації Олег ШАПОВАЛОВ.

За його словами, в регіоні зареєстровано 34 порушення земельного законодавства на землях державної власності й 16 порушень за приватних землях. Газовидобувники самовільно зайняли землі під облаштування там свердловин. Винесено 41 постанову про адміністративну відповідальність за не проведення рекультивації. Крім того, у підприємств НАК «Нафтогаз України» на багатьох родовищах закінчились терміни дії ліцензій на користування надрами.

Довідка УНІАН. У Харківській області отримується 40% природного газу вітчизняного видобутку. У регіоні діє 15 підприємств НАК «Нафтогаз України», на яких працює понад 25 тис. чол.