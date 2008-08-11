Харків не відчує підвищення цін на тепло

Харків. 11 серпня. УНІАН. Підвищення тарифів на послуги з теплопостачання не стосуватиметься населення Харкова.

Як повідомили УНІАН в управлінні тарифної політики Департаменту економіки та комунального майна, у зв`язку з підвищенням Кабінетом Міністрів України з 1 червня 2008 року цін на природний газ на сьогодні тарифи на послуги теплопостачання не відшкодовують витрат комунального підприємства «Харківські теплові мережі» і є збитковими.

З метою приведення до відповідності тарифів на послуги теплопостачання з економічно обґрунтованими витратами Департаментом економіки і комунального майна Харківської міської ради підготовлений проект рішення виконавчого комітету Харківської міської ради "Про встановлення тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії і послуги з централізованого опалювання та постачання гарячої води, які надає КП "Харківські теплові мережі" для всіх категорій споживачів м. Харкова". Проект підготовлений на підставі висновків Державної інспекції з контролю за цінами в Харківській області, визначені рівні економічно обґрунтованих витрат і, відповідно, тарифів на послугу централізованого опалювання і підігріву води для населення.

При цьому з метою забезпечення соціального захисту населення міською владою ухвалено рішення залишити без змін тарифи для населення на ці послуги, а різницю між встановленими тарифами для населення і економічно обґрунтованими витратами компенсувати комунальному підприємству «Харківські теплові мережі» за рахунок коштів міського бюджету.