На Південній залізниці спіймано 15 тис. «зайців»

Харків. 11 серпня. УНІАН. У І півріччі 2008 р. під час перевірки приміських поїздів на Південній залізниці виявлено майже 15 тисяч пасажирів без квитків, так званих «зайців», яких було оштрафовано або висаджено з вагонів.

Як повідомив УНІАН начальник пасажирської служби Південної залізниці Володимир ГУЛЯЄВ, у заходах, спрямованих на попередження безквиткового проїзду, брали участь працівники станцій та вокзалів, працівники транспортної міліції та воєнізованої охорони Південної залізниці, контролери-ревізори ревізорської дільниці з контролю приміських перевезень.

За його словами, у І півріччі 2008 р. грошові надходження від приміських пасажирських перевезень, у порівнянні з відповідним періодом 2007 р., збільшились на 3772,3 тис. грн., або на 21,5%. Проте приміські пасажирські перевезення залишаються збитковими. Тому залізничники і надалі посилюватимуть заходи з попередження безквиткового проїзду.