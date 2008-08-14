Погода завадила Харківщині отримати якісне зерно

Майже 70% зібраного збіжжя відноситься до фуражу. Про це повідомив заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Віктор ЗВЄРЄВ.

За його словами, хоча кожен десятий гектар ранніх зернових й було засіяно елітним насінням, та погодні умови не сприяли розвитку рослин. Холод на початку літа, а потім дощі завадили засвоєння рослинами азоту, що негативно вплинуло на накопичення клейковини та білку у зерні.

В.ЗВЄРЄВ сказав, що оскільки зерно низької якості, то аграрії не отримають очікуваного прибутку. При витратах на вирощування 1 тонни зерна в 700 грн. селянам пропонують продавати фураж за 720-730 грн, у той час як мінімальна ціна зерна 3 класу становить 1250 грн.

Довідка. Харківська область вже намолотила 3,2 млн. тонн, зібравши ранні зернові з 98% площ, що підлягають збиранню.