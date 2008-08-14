Харківщина зібрала рекордний врожай, але де його зберігати?

Господарства Харківської області зібрали більше 3,2 тис.тонн ранніх зернових врожаю 2008 р., при середній урожайності 41 ц/га.

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації Михайло ЖОРНИК, найбільший вал мають господарства Лозівського району, які вже отримали понад 200 тис. тонн. збіжжя. Аграрії ще 18 районів області намолотили понад 100 тис. тонн зерна.

За словами М.ЖОРНИКА, такого валового збору хліба Харківщина не мала останні півстоліття.

Водночас, заступник голови Харківської ОДА Віктор ЗВЄРЄВ зауважив, що отриманий великий врожай ранніх зернових створив для регіону проблему із зберіганням збіжжя. Він пояснив, що хлібоприймальні пунктт (ХПП) ввели обмеження, зарезервувавши місце для врожаю пізніх зернових та технічних культур і завищують ціни на приймання та зберігання зерна.

Така ситуація, зазначив він, склалася через те, що із 48 ХПП регіону загальною ємністю понад 2 млн. тонн зерна, 40 - приватні, й лише 8 держаної форми власності. "Однак і вони підпорядковані Києву, а не обласній владі, тому місцеве керівництво не може вплинути на хід приймання зерна нового врожаю", - сказав В.ЗВЄРЄВ.