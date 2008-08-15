Фельдман наполягає: культові споруди треба передати релігійним громадам

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ) наполягає на необхідності ухвалення Верховною Радою закону про повернення релігійним організаціям їх культового майна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, зокрема, О.ФЕЛЬДМАН вважає некоректним рішення Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності про те, щоб рекомендувати парламенту відхилити законопроект за його авторством (№1265) «Про повернення релігійним організаціям права на володіння або безкоштовне користування культовим майном, яке є документами Національного архівного фонду».

По-перше, зазначив О.ФЕЛЬДМАН, "держава в 20-30 рр. минулого століття абсолютно диким чином відняла у релігійних общин те, що належало поколінням віруючих, а сьогодні, фактично, виправдовує таку поведінку експропріаторів, заявляючи, що так буде краще і для віруючих, і для самих предметів культу".

Таку позицію, зазначив депутат, ще можна було б якось зрозуміти, якби в Україні діяв режим клерикалізму, і якби держава була ефективним власником. "Виходить, - констатував О.ФЕЛЬДМАН, - що промисловою власністю чиновники розпоряджатися не в змозі, а для предметів релігійного культу кращого власника, ніж держава, у якої немає грошей навіть на базове фінансування, - не знайти".

По-друге, за словами О.ФЕЛЬДМАНА, комітет вважає, що передача культового майна релігійним общинам ще більше посилить проблему правого статусу документів архівного фонду, визнаючи тим самим, що на сьогоднішній день є маса проблем з правовим статусом, які не розв`язуються вже багато років. "Взагалі, комітет з культури для того й існує, щоб на законодавчому рівні ухвалювати рішення, а не консервувати проблеми. Це природно, що по мірі розширення чиїхось прав сам правовий комплекс стає більш складним, ніж до того", - наголосив депутат.

По-третє, сказав О.ФЕЛЬДМАН, в пояснювальній записці Комітету говориться про те, що "законопроект створює передумови для погіршення умов їх збереження, оскільки ці документальні пам`ятки мають вік більш як 100 років і мають зберігатися в певному технологічному режимі, який не можуть забезпечити культурні організації». На думку О.ФЕЛЬДМАНА, це твердження є спекуляцією як у правовому сенсі, так і з позицій здорового глузду. За його словами, відповідно до Положення про Державний реєстр національної культурної спадщини і Постанови Кабміну від 12 серпня 1992 року № 466, правила обліку, охорона, реставрація і використання об`єктів національної культурної спадщини є обов`язковими для всіх установ, підприємств і організацій, а також громадян, у власності яких перебувають об`єкти національної культурної спадщини. "Особисто я не думаю, що в обласних архівах до релігійної літератури, документів і предметів культу сьогодні ставляться з таким же трепетом і пошаною, як це роблять в релігійних общинах", - наголосив О.ФЕЛЬДМАН. Крім того, додав він, не потрібно плутати предмети релігійного культу із звичайними історичними артефактами – старі релігійні тексти вимагають, щоб з ними поводилися за релігійними канонами. Наприклад, старі сувої Тори прийнято ховати за спеціальним обрядом, зазначив О.ФЕЛЬДМАН.

Також О.ФЕЛЬДМАН вважає «просто геніальним» висновок Комітету з питань бюджету про те, що повернення релігійним організаціям права на володіння або безкоштовне користування культовим майном «збільшить витратну частину держбюджету». У середньо- і довгостроковому плані витрати природним чином зменшаться, а в короткостроковому – гроші підуть на давно необхідну інвентаризацію фондів. "Якщо держава не хоче віддавати безкоштовно все те, що воно відібрало у віруючих – хай тоді фахівці бюджетного комітету придумають, як зробити цю послугу платною, але тоді це буде форменим знущанням з людей", - заявив О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомлялося раніше, народний депутат України О.ФЕЛЬДМАН у грудні 2007 року запропонував ВР повернути релігійним організаціям право на володіння або безкоштовне користування культовим майном, яке є документами Національного архівного фонду, як це передбачено «Законом про свободу совісті і релігійні організації» відносно будь-якого культового майна, яке зараз перебуває у власності держави.