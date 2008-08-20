На Харківщині хочуть збудувати нові елеватори

У Харківській області найближчим часом має з’явитися низка сучасних хлібоприймальних підприємств (ХПП).

Про це УНІАН повідомив заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир ЯРМАК.

За його словами, пройшла нарада за участю аграріїв регіону, спеціалістів НДІ «Промзернопроект» та хлібної інспекції, на якій розглянуто стан та перспективи розвитку зернового виробництва й пов’язаних з цим елеваторних потужностей.

Свої пропозиції область передасть до уряду, який сформує національну програму будівництва нових хлібоприймальних підприємств.

Довідка УНІАН. У Харківській області 48 хлібоприймальних підприємств, з яких 8 мають державну форму власності. Однак цього року, отримавши рекордний врожай ранніх зернових (3,3 млн тонн) в регіоні виникли труднощі з його зберіганням – ХПП зарезервували місце для пізніх зернових і почали завищувати тарифи на зберігання збіжжя.