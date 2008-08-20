У Харківському зоопарку відкриють пам`ятник місцевим мешканцям

22 серпня, напередодні Дня звільнення Харкова від фашистських загарбників, о 16.00 год, у Харківському зоопарку відбудеться урочисте відкриття пам`ятника мешканцям зоопарку, які врятувалися та загинули в роки Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Харківській міськраді, на свято запрошені офіційні особи та ветерани Великої Вітчизняної війни.

Пам`ятник буде відкритий на алеї напроти входу в Будинок приматів.

Харківський зоопарк запрошує ветеранів ВВВ 22, 23, 24 та 25 серпня відвідати зоопарк безкоштовно (при пред’явленні посвідчення).