У Харківському зоопарку відкриють пам`ятник місцевим мешканцям

13:46, 20 серпня 2008
Харьків
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Вшанують “учасників” ВВВ

22 серпня, напередодні Дня звільнення Харкова від фашистських загарбників, о 16.00 год, у Харківському зоопарку відбудеться урочисте відкриття пам`ятника мешканцям зоопарку, які врятувалися та загинули в роки Великої Вітчизняної війни.

Як  повідомили УНІАН у Харківській міськраді, на свято запрошені офіційні особи та ветерани Великої Вітчизняної війни.

Пам`ятник буде відкритий на алеї напроти входу в Будинок приматів.

Харківський зоопарк запрошує ветеранів ВВВ 22, 23, 24 та 25 серпня відвідати зоопарк безкоштовно (при пред’явленні посвідчення).

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