Завершено електрифікацію полтавського залізничного вузла

Південною залізницею завершено електрифікацію полтавського вузла – введено в експлуатацію нову електрифіковану станцію Полтава – Південна та з`єднано її з раніше електрифікованою станцією Полтава- Київська.

Як повідомив УНІАН начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК, це дозволяє перевести з тепловозної на більш прогресивну електричну тягу рух вантажних потягів від станції Основа (Харків) до станції Полтава, а також значно скоротити експлуатаційні витрати залізничників і зменшити викиди локомотивами сажі в атмосферу.

За словами В.ОСТАПЧУКА, від тепер забезпечено заїзд і відправлення електровозів зі станції Полтава-Південна у бік Люботина (Харківська область), а також технічне обслуговування електровозів і відпочинок бригад у локомотивному депо Полтава.

Начальник Південної залізниці поінформував, що в ході електрифікації всього транспортного комплексу станції виконано роботи на її вхідних горловинах, головних і ходових шляхах та приймально - відправочних шляхах пасажирського парку.

В.ОСТАПЧУК повідомив, що рівень електрифікації Південної залізниці, котра обслуговує Харківську, Полтавську, Сумську, частково Луганську, Донецьку, Кіровоградську й Чернігівську області, становить майже 70% (в середньому по Україні на 8% більше).

Довідка УНІАН. Станція Полтава- Південна має 5 залізничних парків, розгорнута довжина її контактної мережі становить 84,7 км.