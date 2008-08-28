Слідство має шість версій виникнення пожежі на складах під Лозовою

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ стверджує, що у слідства є шість версій виникнення пожежі на військових складах під Лозовою Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у літаку, прямуючи до місця надзвичайної події.

«Є шість версій, чому це (пожежа) починалося, і зовсім незрозуміло, чому на 109-му майданчику виникла пожежа», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, зазначивши при цьому, що вибухи припинилися, і найбільш небезпечні сховища боєприпасів, які знаходяться у віддалених частинах складу, не постраждали.

При цьому, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, саме для з’ясування виникнення причин пожежі на місці пригоди працюють військова прокуратура, військова контррозвідка, МВС, МНС.

Водночас міністр оборони наголосив, що о 15.00 до місця події очікується прибуття двох груп саперів, «щоб ця зона була перевірена, щоб там не було навіть шматків металу».

Також Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що склади з боєприпасами «арочного типу» залишились неушкодженими, однак у цьому контексті він зауважив: «Ми маємо розуміти, що ці боєзапаси, які побували в зоні лиха, вони не підлягають використанню».

У свою чергу, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ додав, що сьогодні вночі було евакуйовано жителів з 5-кілометрової зони. За словами О.ТУРЧИНОВА, на даний час жодної інформації щодо постраждалих чи поранених серед цивільного населення немає.

Як сказав перший віце-прем’єр, на місці події працюють спеціальні пожежні танки та інша техніка, які гаситимуть пожежу до її повної ліквідації.

О.ТУРЧИНОВ поінформував, посилаючись на дані експертів Міністерства оборони, що радіус розльоту боєзапасу не перевищує 5-кілометрову зону.

Також, наголосив перший віце-прем`єр, немає ніяких підстав вважати, що загроза зросте, навпаки, завдяки вжитим діям «проблема локалізується».