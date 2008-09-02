Під Лозовою ще лунають вибухи

Харків. 2 вересня. УНІАН. Поблизу 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України піротехніки продовжують розчищати територію від боєприпасів та їх уламків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 1 вересня силами 117 піротехніків і рятувальників МНС у секторі відповідальності міністерства проводилися поверхневий огляд і вилучення залишків боєприпасів із території зони розльоту уламків до 1,5 км на площі 70 га.

В межах зони відповідальності МНС упродовж минулого дня заявки від населення на розмінування не надходили.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, минулої доби відмічалися поодинокі осередки пожеж та задимлення на окремих ділянках технічної території арсеналу. Інтенсивність вибухів впродовж минулої доби становила 16 вибухів, які не поширювався за межі обвалованих територій, мали локальний характер і дозволяли проводити роботи на технічній території арсеналу.

Силами 12 груп розмінування зі складу інженерних частин Збройних Сил України проводилося очищення від вибухонебезпечних предметів периметру технічної території арсеналу та місцевості у 3-х кілометровій зоні. Зібрано та перевезено до місця тимчасового зберігання 3546 вибухонебезпечних предметів, а всього з початку ліквідації пожежі – 4027 вибухонебезпечних предмети.

Також продовжувалися роботи з відновлення будівель адміністративно-господарчої території арсеналу.

Військовослужбовці надають допомогу у проведенні ремонтних робіт у школі № 8 міста Лозова.

На ліквідації надзвичайної ситуації від МНС, Міністерства оборони України, МВС, обласних та місцевих служб цивільного захисту задіяні 1043 осіб, 149 одиниць техніки, гелікоптер і пожежний потяг Укрзалізниці (з них від МНС – 117 рятувальників та 21 одиниця техніки).

На місці працюють штаб із ліквідації наслідків НС та опергрупа МНС. Загальну координацію дій здійснює міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.