Погода на 5-9 вересня

Харків. 5 вересня. УНІАН. У п’ятницю, 5 вересня, не території України за прогнозами синоптиків утримається малохмарна погода. Без опадів, лише на крайньому заході очікується невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці у західних областях окремі туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та узбережжі морів до 20°, в Карпатах та на крайньому сході країни 5-10° тепла; вдень 26-31°, в Карпатах 18-23°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 6-7 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 6 вересня у західних областях місцями пройде невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів та Закарпатті до 20°; вдень в Україні 27-32°.

8- 9 вересня - без опадів, лише у західних, а 9 вересня й у північних та центральних областях місцями пройде невеликий дощ, гроза. Температура вночі 11-17°, на узбережжі морів та Закарпатті до 20°; вдень 26-32°, 9 вересня у західних та північних областях 22-27°.

У Києві та області 5 вересня буде малохмарно, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 28-30°.

6-7 вересня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 27-32°.

8 вересня - без опадів, 9 вересня місцями очікується невеликий дощ, гроза. Температура вночі 12-17°, вдень 8 вересня 26-31°, 9 вересня 22-27°.