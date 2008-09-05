В Лозовій «накрилося» 50 млн. грн.

Харків. 5 вересня. УНІАН. Приблизна сума збитків від пожежі та вибуху боєприпасів на території військової частини А-0829 у м. Лозовій становить 50 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, така інформація пролунала сьогодні на позачерговій сесії Харківської обласної ради, яка обговорила ситуацію, що склалася внаслідок вибухів на 61-му арсеналі Міноборони України, та звернулася до керівництва країни з проханням якнайшвидше вирішити питання утилізації боєприпасів, які розміщені на території області.

Згідно з отриманою від місцевої влади попередньою інформацією, збитки від надзвичайної ситуації склали 49582,392 тис. грн., з них у Лозівському районі – 18892,822 тис. грн., у м. Лозовій – 29401,003 тис. грн., у Близнюківському районі – 1288,567 тис. грн.

У Лозівському районі, за даними місцевої влади, в результаті пожежі пошкоджені 308 приватних, 87 багатоповерхових житлових будинків, 37 будівель соціально-культурної сфери і комунального господарства, 1 приватний житловий будинок зруйновано, ще 2 – повністю згоріли. Ушкоджено 12 загальноосвітніх навчальних закладів у Близнюківському, Лозівському районах та у м. Лозовій. Загалом, за попередніми висновками експертів, збитки сягають 50 млн. грн.

У зверненні до керівництва країни депутати зазначають, що склади боєприпасів містяться й на території Балаклійського, Дергачівського, Чугуївського та Шевченківського районів Харківської області.

Так, на території м. Балаклії дислокується військова частина А-1352 (65-й артилерійський арсенал), діяльність якої пов’язана зі збереженням та переробкою різного роду ракет, боєприпасів та вибухонебезпечних предметів. Поряд з військовою частиною розташовані житлові райони міста, багатонаселені села Вербівка та Яковенкове, залізнична станція «Балаклея», нафтоналивна база, загальноосвітній навчальний заклад, військове містечко, низка підприємств, в тому числі хімічно-небезпечний об’єкт – ВАТ «Білмолоко плюс».

Депутати вважають, що технічні території таких військових об’єктів потребують постійної охорони, підтримання в належному протипожежному стані, обладнання пожежною сигналізацією та системою відеоспостереження за об’єктами зберігання по всьому периметру. Особливо вони наголошують, що негайної утилізації потребують ракети та боєприпаси, що понаднормово розташовані на території арсеналів.