Фракція БЮТ покинула сесію міськради

Харків. 10 вересня. УНІАН. Фракція БЮТ покинула сесійну залу Харківської міськради на знак протесту проти відмови надати слово для заяви голови фракції Сергію СЬОМОЧКІНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, голова фракції мав відповісти на звинувачення в тому, що він буцімто прагне дискредитувати керівників Харківської міськради.

Перед цим на сесії також не було надано слова для оприлюднення заяви фракції БЮТ.

Депутати-бютівці заявили журналістам, що вони не можуть працювати в такій деструктивній обстановці.

Вони оголосили, що сьогодні проведуть прес-конференцію. Вона відбудеться о 16.30 у прес-центрі «Майдан Свободи».