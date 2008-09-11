Фельдман: Добкін абсурдист

Харків. 11 вересня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН вважає абсурдною заяву мера Харкова Михайла ДОБКІНА про те, що «ФЕЛЬДМАН як народний депутат робить все для того, щоб Харків був відключений від газопостачання».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, так прокоментував О.ФЕЛЬДМАН звинувачення на свою адресу з боку мера Харкова.

«Якщо ДОБКІН робить подібні заяви, то, напевно, діагноз КЕРНЕСА (психопатія збудливого типу – Ред.) передався йому якимось протиприродним шляхом» – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

«Хочу звернути увагу ДОБКІНА, який зробив заяву про те, що я «чиню тиск на одного з віце-прем`єрів, щоб Харків відключили від газа», що в уряді Юлії ТИМОШЕНКО є всього два віце-прем`єри: це Григорій НЕМИРЯ, який відповідає за евроїнтеграцію, та Іван ВАСЮНИК – віце-прем`єр з гуманітарних питань. Жоден з них, як не важко здогадатися, взагалі не займається питаннями енергетики. Аби ДОБКІН займався в Києві вирішенням питань міста Харкова, а не лише своїх і КЕРНЕСА, то він, мабуть, вивчив би структуру Кабінету міністрів», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Як повідомлялося раніше, М.ДОБКІН на сесії Харківської міської ради заявив, що «Олександр ФЕЛЬДМАН як народний депутат робить все для того, щоб Харків був відключений від газопростачання». За словами М.ДОБКІНА, інформація про діяльність О.ФЕЛЬДМАНА отримана з джерела в НАК «Нафтогаз України». За словами мера, на одного з віце-прем`єрів виявляється тиск з боку певних народних депутатів, які «замість того, щоб лобіювати інтереси Харкова, вирішують свої дрібні політичні інтереси».