Развадоський просить прокурора дати оцінку діям Добкіна

Харків. 15 вересня. УНІАН. Начальник головного управління МВС України в Харківській області Віктор РАЗВАДОВСЬКИЙ звернувся до прокуратури області з проханням дати правову оцінку діям мера Харкова Михайла ДОБКІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, текст заяви В.РАЗВАДОВСЬКОГО розміщений на сайті Центру громадських зв’язків обласної міліції.

«На сайтах Інтернет-видань АТН, Харківської міської ради, «Дозор» та інших 12 вересня 2008 р., - йдеться у заяві В.РАЗВАДОВСЬКОГО, - розміщена інформація голови Харківської міської ради Михайла ДОБКІНА про те, що начальник ГУ МВС України в Харківській області 12.09.2008 у телефонній розмові погрожував М.ДОБКІНУ».

В.РАЗВАДОВСЬКИЙ заявляє, що «ця інформація не відповідає дійсності та є намаганням керівників Харківської міської ради уникнути відповідальності за протиправні дії, розслідуванням яких в даний час займаються правоохоронні органи та органи суду, а також перешкодити застосуванню конституційного принципу рівності всіх громадян перед законом».

У зв’язку з цим генерал-лейтенант міліції звертається до прокуратури області, а також до голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з проханням «щодо правової оцінки дій голови Харківської міської ради».