На валютному ринку різко підстрибнув долар

Харків. 17 вересня. УНІАН. На міжбанківському валютному ринку України відбулося різке зниження курсу гривні щодо долара США.

Як повідомив УНІАН начальник дилингового центру "Інтербанку" Владислав ІВКО, сьогодні операції укладалися за курсом 4,84 грн. за долар і до кінця торгів ставки виросли до 4,94-4,95 грн. за долар.

«Відбулося різке підвищення попиту на іноземну валюту. Купувалася валюта для оплати контрактів з газу та нафти, - сказав В.ІВКО. - Плюс нестабільна ситуація в політиці і в загальносвітових тенденціях. Це все наклалося і дало такий ефект».

Разом з тим, голова правління банку «Хрещатик» Дмитро ГРИДЖУК вважає, що ситуація на валютному ринку України зумовлена ситуацією на світових фінансових ринках, а також тим, що інвестори виводять свої капітали з ринків країн, що розвиваються.

«Ця тенденція має загальносвітове пояснення щодо зміцнення курсу долара, так чи інакше, це впливає на наш ринок. На мою думку, ситуація на міжбанківському валютному ринку не має під собою жодних українських ситуативних чинників», - сказав Д.ГРИДЖУК.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня голова Ради Нацбанку України Петро ПОРОШЕНКО повідомив про зниження у вересні обсягу золотовалютних резервів НБУ на 700 млн. дол. За його словами, зниження пов`язане з курсовим коливанням валют, з яких складається золотовалютний запас Нацбанку, в першу чергу, євро і англійського фунта.

Станом на 15 вересня, золотовалютні резерви НБУ становили 37,311 млрд. дол. Станом на 1 вересня, вказаний показник перевищував 38 млрд. дол.