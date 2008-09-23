Тепер лозівчан навчають правильно поводитися з боєприпасами

Харків. 22 вересня. УНІАН. Населення Лозівського району, яке було евакуйоване у зв’язку з вибухами боєприпасів на складах 61-го арсеналу Міноборони України, повністю повернуто до своїх будинків.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Володимира РОСОХИ.

За його інформацією, станом на 22 вересня загальна обстановка на 61-му арсеналі МОУ в Лозовій характеризується відсутністю вибухів. Піротехнічні підрозділи проводять повторне обстеження території в зонах відповідальності і виконують заявки місцевих мешканців. Також постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо правил поведінки при виявленні боєприпасів.

В.РОСОХА повідомив, що зона очищення від вибухонебезпечних предметів навколо арсеналу скорочена й обмежена радіусом 500 м.

На сьогодні всі споживачі підключені до газопостачання, за винятком військового містечка.

Ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах соціальної та комунальної інфраструктури ТОВ «Сталь конструкція» і ТОВ «БК Укрпромбуд» ведуть згідно із затвердженими графіками.