Агрофірми втратили під Лозовою майже 12 млн. грн.

Харків. 22 вересня. УНІАН. Сума збитків, які були завдані підприємствам агропромислового комплексу в результаті вибухів боєприпасів на складах 61-го арсеналу Міноборони України в Лозовій, становить 11,7 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на заступника начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимира ЯРМАКА.

За його даними, в результаті вибухів на складах в Лозовій було пошкоджено 1172,2 га посівів сільгоспкультур, із них у ЗАТ «Лозовське ХПП» - 103,8 га, ВАТ «Лозовське» - 202 га, ПОСП «Агросвіт» - 818 га, ФОП Рясний С.С. - 48,4 га.

Також вибухами було пошкоджено склад ТОВ «Супіна інтернешнл», на якому зберігаються 222 т високотоксичних рідких і твердих непізнаних речовин і непридатних пестицидів.

В.ЯРМАК повідомив, що загальна сума завданих збитків щодо цих підприємств АПК була підтверджена експертним висновком Мінагрополітики України від 2 вересня 2008 р. і становила 11 млн. 363,2 тис. грн.

Станом на 22 вересня 2008 р. фахівцями Міністерства оборони і МНС України було проведено зачищення посівів сільськогосподарських культур від снарядів та інших боєприпасів на площі 843,4 га.

На 621 га із зачищених площ вже оформлені відповідні акти, які дозволяють починати проведення сільгоспробіт.

У ВАТ «Лозовське» вже зібрали гречку з 41 га зачищених площ, але в ЗАТ «Лозовське ХПП» 103,8 га посівів сої виявилися повністю знищеними після зачистки від боєприпасів.

Робота із зачищення площ триває, повідомив В.ЯРМАК.