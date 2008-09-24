Німеччина зацікавлена в наближенні України до Євросоюзу

Харків. 24 вересня. УНІАН. Загальнополітичний інтерес Німеччини полягає в тому, щоб допомогти Україні наблизитися до Європейського Союзу

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської ОДА, про це у вівторок заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні пан Ганс-Юрген ГАЙМЗЬОТ під час робочої зустрічі з головою облдержадміністрації Арсеном ААКОВИМ.

За словами посла, у перехідний період Німеччина прагне використовувати всі наявні засоби для розвитку співпраці з Україною по всіх напрямах і, зокрема, в економіці та культурі.

«Після свого возз`єднання Німеччина, як ніяка інша країна в Європі зацікавлена в тому, щоб Європа ставала все більш згуртованою. Звичайно, кожна країна має свої особливості. Що стосується України, то мені здається, що, загалом і в цілому, вона знаходиться на хорошому шляху. Наприклад, на вересневій зустрічі в Евіані (Франція) були зроблені дуже важливі кроки - йдеться про асоціацію України та ЄС, тривають переговори про зону вільної торгівлі і, крім того, почався діалог про «візове питання», - сказав Посол.