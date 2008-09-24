У Кернеса відберуть зброю?

Харьков. 24 сентября. УНИАН. Секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС лишен права ношения оружия и водительских прав.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам сам Г.КЕРНЕС.

По словам Г.КЕРНЕСА, в течение двух последних дней он получил «два уведомления от правоохранительных органов». «Первое – то, что они лишили меня разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия», - сказал горсекретарь, и второе, «о том, что они меня лишают прав водительских. Пока я не пройду у них, значит, медкомиссию».

Г.КЕРНЕС сообщил, что планирует обжаловать эти решения милиции в суде. При этом секретарь горсовета считает, то ему мешают работать.

«Я уже не могу понять, чем заниматься: написать заявление и уйти в отпуск, чтобы заняться всеми судебными теми рассмотрениями, или ходить на работу. Но не дают конкретно работать», - сказал Г.КЕРНЕС и пожаловался на то, что правоохранители не хотят оставить его в покое.

«Все это, конечно, хорошо. Но я ожидаю сейчас от них следующего шага - что они меня уведомят о том, что они меня лишили отцовства», - сказал Г.КЕРНЕС.