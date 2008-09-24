Вночі на Сході дощитиме

Харків. 24 вересня. УНІАН. У четвер, 25 вересня, в Україні істотні опади не очікуються, лише у західних, а вночі у центральних і східних областях місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, на півдні місцями до 14°; вдень 9-14°, у південних, східних областях та у Криму місцями 16-19°. В Карпатах невеликий дощ з мокрим снігом; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

26-27 вересня - мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 27 вересня у північих областях північно-західний, 5-10 м/с, 27 вересня в Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, у південній частині вночі 7-12°; вдень 9-14°, в Криму 13-18°; в Карпатах вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.

28 вересня - без опадів, лише вдень у північній частині невеликий дощ; 29 вересня на більшій частині території країни невеликі дощі. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-14°; у південній частині вночі 6-11°, вдень 12-17°.

У Києві у четвер опади не очікуються. Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.

26-27 вересня - мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

28- 29 вересня - невеликий дощ, лише вночі 28 вересня без опадів. Температура вночі 4-9°, вдень 8-13°.