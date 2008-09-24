Суд закрив справу про причетність Добкіна й Кернеса до вживання наркотиків

Харків. 24 вересня. УНІАН. Дзержинський суд Харкова сьогодні закрив справу про адміністративні правопорушення стосовно Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН суддя Сергій ЛАЗЮК, справу закрито «за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення» (п.1 ст. 247 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Іншими словами, сказав С.ЛАЗЮК, «в матеріалах немає жодного доказу», і суд довів «непричетність цих громадян до незаконного обігу наркотичних засобів». При цьому він вказав на значні «порушення процедури в поданих до суду матеріалах».

За словами судді, М.ДОБКІН і Г.КЕРНЕС повідомили, що вже звернулися до Генеральної прокуратури України у зв’язку, як вони вважають з «фальсифікаціями».

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня на сайті ГУ МВС України в Харківській області була оприлюднена інформація про те, що Головне слідче управління МВС України завершило розслідування і передало до суду кримінальну справу щодо жителів Харківської області, затриманих за розповсюдження в особливо великих розмірах важких наркотиків. За результатами розслідування було складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст.44 КУпАП (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах) щодо керівників Харківської міської ради.