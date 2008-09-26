22 листопада в Україні - хвилина мовчання

Харків. 26 вересня. УНІАН. В Україні 22 листопада о 16.00 буде оголошено хвилину мовчання на вшанування пам`яті жертв геноциду українського народу.

Про це йдеться в указі Президента України Віктора ЮЩЕНКО “Про заходи у зв`язку з Днем пам`яті жертв голодоморів”, розміщеного сьогодні на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до указу, в цей час має бути зупинена робота в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім підприємств, де це не допускається за технологією виробництва), рух громадського та приватного транспорту з подачею відповідних звукових сигналів.

Також на території України 22 листопада 2008 року мають бути приспущені Державні прапори, обмежено проведення розважальних заходів, внесено відповідні зміни до програм радіо і телебачення.

Крім того, у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні та з метою гідного вшанування пам`яті жертв геноциду Українського народу, належної організації заходів до Дня пам`яті жертв голодоморів, Президент дав Кабінету Міністрів України низку доручень.

Так, уряд за участю Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору в Україні має розробити і затвердити у десятиденний строк план заходів на жовтень-листопад 2008 року до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні та Дня пам`яті жертв голодоморів.

Відповідно до указу, в плані має бути передбачено проведення презентації Національної книги пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні; відкриття у Києві першої черги Меморіального комплексу пам`яті жертв голодоморів в Україні; проведення 22 листопада 2008 року Загальноукраїнської акції «Засвіти свічку»; презентацію в листопаді фільмів, присвячених темі геноциду українського народу 1932-1933 років; організацію у місті Києві виставок, зокрема документально-художньої, друкованих видань, фоторобіт, які висвітлюють події, пов`язані з Голодомором 1932-1933 років в Україні, демонстрацію відповідних тематичних виставок та експозицій у інших населених пунктах.

Кабмін має також забезпечити у повному обсязі фінансування проведення заходів до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні та Дня пам`яті жертв голодоморів.

Уряд має передбачити під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» кошти для фінансування спорудження у Києві другої черги Меморіального комплексу пам`яті жертв голодоморів в Україні, заходів з публікування архівних, науково-популярних та художньо-публіцистичних видань, а також для здійснення Українським інститутом національної пам`яті дослідницьких робіт з питань голодоморів.

Президент доручив уряду запропонувати релігійним організаціям провести 22 листопада 2008 року панахиди за жертвами Голодомору.

Глава держави дав ряд доручень у зв’язку з вищезазначеними заходами й Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, міністерству України у справах сім`ї, молоді та спорту, Міністерству культури і туризму України, міністерству освіти і науки України.

Міністерство закордонних справ України має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів до Дня пам`яті жертв голодоморів, а також участь представників дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованого в Україні, в офіційних заходах, які проводитимуться в Україні; сприяти Міжнародному координаційному комітету Світового конгресу українців для планування відзначення 75-х роковин Голодомору в Україні у проведенні представниками української громадськості за кордоном заходів з ушанування пам`яті жертв геноциду українського народу.