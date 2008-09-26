Відкрився «Слобожанський міст-2008»

Харків. 26 вересня. УНІАН. У Сумах відкрилася V Міжнародна універсальна виставка "Слобожанський міст-2008", яка проходить в рамках IV Міжнародного економічного форуму "Інвестиції. Партнерство. Розвиток".

Як передає кореспондент УНІАН, виставковий зал розташований в приміщенні Легкоатлетичного манежу Української академії банківської справи. Тут представили свої експозиції 139 підприємств - учасники заходу з Сумської області, інших регіонів України, а також з Німеччини, Італії, Нідерландів, Росії, Індонезії, Узбекистану, Польщі, Литви та інших країн.

Серед гостей виставки - представники зарубіжних місій і посольств, акредитованих в Україні, офіційні іноземні делегації, вітчизняні та іноземні інвестиційні компанії, фонди, фінансові установи, іноземні представництва торговельно-промислової палати, представники бізнес-кіл і науковці регіону.

"Ця подія є показником привабливості потенціалу нашого краю для інвестування і вкотре підтверджує, що Сумщина – європейський регіон. Ми відкриті до співпраці і готові розвиватися разом з партнерами. І ця виставка… чітко спрямована на налагодження виробництва вітчизняної продукції, її реалізації на світовому ринку і пошук нових ділових партнерів", – заявив на відкритті виставки тимчасово виконуючий обов`язки голови Сумської обласної державної адміністрації Микола ЛАВРИК.

Віце-президент торговельно-промислової палати України Валерій БЄЛИЙ під час прес-конференції зазначив, що ця виставка – «віддзеркалення економічної потужності регіону». "Цього року вона в два рази більш масштабна, що позитивно характеризує область", - зазначив він.

У свою чергу президент Сумської торговельно-промислової палати Костянтин МАКАРЕНКО розповів, що «Сумщина веде могутню і жорстку політику презентації власного потенціалу і залучення інвестицій».

При цьому він висловив незадоволення відсутністю в Сумах спеціалізованого виставкового комплексу, але повідомив, що напередодні він вирішив питання про виділення Сумській ТПП земельної ділянки в центрі міста під таке будівництво.

«За два роки Сумська ТПП побудує в обласному центрі виставковий комплекс. Питання з його фінансуванням також практично вирішене», - заявив К.МАКАРЕНКО.

У інтерв`ю УНІАН начальник відділу координації виставкової діяльності та презентаційних заходів Департаменту розвитку експорту Міністерства економіки України Валерій БАЛЯСНИЙ розповів, що Кабінетом міністрів України затверджено перелік найпрестижніших виставок України на 2009 рік, який передано 65 посольствам України за кордоном, щоб залучати іноземних відвідувачів. До цього списку увійшла і сумська виставка "Слобожанський міст".