Експерт відмічає посилення позицій БЮТ у Харкові

Харків. 26 вересня. УНІАН. В разі проведення позачергових парламентських виборів у Харкові позиції БЮТ в регіоні посиляться.

Так прокоментував інформацію про можливість проведення позачергових парламентських виборів уже в грудні цього року заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківського БЮТу.

«За результатами аналітичних досліджень і експертних опитувань, можна впевнено говорити, що позиції ТИМОШЕНКО у Харкові порівняно з жовтнем минулого року значно зміцнилися. Причиною цього експерти вважають ефективну роботу уряду в соціальній проблематиці та активний ПР-супровід обласної організації БЮТ. До того ж, свідома конструктивна позиція лідерів регіонального БЮТ, які відмовилися від війни компроматів, також значною мірою сприяла посиленню рейтингу блоку в регіоні», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ

На його думку, інформація про можливе переформатування парламентської коаліції довкола БЮТ і ПР у Харкові викличе найменше нерозуміння виборців.

«Створення нового формату коаліції в нинішньому парламенті довкола БЮТ, ПР і, можливо, Блоку ЛИТВИНА, викличе якщо не повне розуміння серед виборців цих партій, то, щонайменше, не буде відторгнення. Це стало можливим перш за все через те, що в популяризації своєї діяльності місцева організація БЮТ робила ставку на реальні кроки уряду, його конструктивну позицію по відношенню до партнерів і опозиції», - відзначив заступник директора АМС.